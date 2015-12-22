В Туле 13-летняя девочка выжила, упав с крыши девятиэтажного дома, где она делала селфи

В Туле 13-летняя девочка выжила после падения с крыши девятиэтажного этажного дома, где она пыталась сделать селфи, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Несчастный случай произошел 19 декабря около 19:00 по мск, когда уже было темно. Трое подростков - мальчик и две девочки, забрались на крышу. По предварительным данным, 13-летняя девочка сосредоточилась на телефоне и не заметила натянутый на крыше дома провод и споткнулась, - сказали в пресс-службе.

Чудом подросток осталась жива, получив травмы различной степени тяжести. Сейчас она находится в больнице и уже смогла дать показания сотрудникам правоохранительных органов.