Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В Туле 13-летняя девочка выжила, упав с крыши девятиэтажного дома, где она делала селфи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В Туле 13-летняя девочка выжила, упав с крыши девятиэтажного дома, где она делала селфи

22 декабря 2015, 08:15ПроисшествияАнастасия Б.
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»