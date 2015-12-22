В Туле 13-летняя девочка выжила, упав с крыши девятиэтажного дома, где она делала селфи
22 декабря 2015, 08:15ПроисшествияАнастасия Б.
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По предварительным данным, девочка сосредоточилась на телефоне, не заметила натянутый на крыше дома провод и споткнулась.
В Туле 13-летняя девочка выжила после падения с крыши девятиэтажного этажного дома, где она пыталась сделать селфи, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
Несчастный случай произошел 19 декабря около 19:00 по мск, когда уже было темно. Трое подростков - мальчик и две девочки, забрались на крышу. По предварительным данным, 13-летняя девочка сосредоточилась на телефоне и не заметила натянутый на крыше дома провод и споткнулась, - сказали в пресс-службе.
Чудом подросток осталась жива, получив травмы различной степени тяжести. Сейчас она находится в больнице и уже смогла дать показания сотрудникам правоохранительных органов.
УМВД проводит проверку по факту ЧП. Предстоит выяснить, почему доступ на крышу не был заблокирован.
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