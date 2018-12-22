Ночевала в подъездах: пропавшая 17-летняя студентка нашлась в Екатеринбурге
Сегодня, 19:18ПроисшествияФото: Поисковый отряд «Прорыв»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Студентка из Екатеринбурга, которая пропала 11 декабря, сама позвонила в полицию и сообщила о своем местонахождении. По ее словам, уход из дома спровоцировал конфликт с мамой.
Сюжеты: Екатеринбург
Девушка сказала сотрудникам МВД, что ночевала в подъездах, а днем скиталась по улицам города. Она подчеркнула, что ушла из дома из-за конфликта с родительницей, информирует E1.ru.
Напомним, что пропажу девушки обнаружил инспектор ПДН, сама мать десять дней не сообщала о том, что дочери нет дома.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей