Уехала отдыхать: тагильчанин обвиняется в краже ноутбука и телевизора
Сегодня, 11:00ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Полицейские задержали подозреваемого в краже телевизора и ноутбука жителя ГГМ. Злоумышленник совершил кражу из дома тагильчанки, уехавшей в отпуск.
Сюжеты: Нижний Тагил
В отдел полиции обратились родственники хозяйки дома. Они сообщили, что обнаружили пролом в двери. После осмотра помещения выявили, что пропал ноутбук и телевизор.
В ходе следствия был задержан 31-летний неработающий житель Гальянки. Мужчина ранее привлекался за совершение подобных преступлений.
Общая сумма украденного имущества составила сто тысяч рублей. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей