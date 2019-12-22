Родителей тагильских школьников запугивают конфетами с китайскими наркотиками
В Нижнем Тагиле в родительских чатах в мессенджерах стала распространятся информация, что неизвестные раздают школьникам конфеты, содержащие китайский синтетический наркотик, сообщает АН «Между строк».
В подтверждение этой якобы правдивой информации прикрепляется аудиофайл с записью голоса человека, представляющегося педагогом местной школы. При этом ни его фамилия, ни номер учебного заведения не указываются.
Это не просто слух — такое уже есть во всех школах, и нашей тоже. Детям раздают жвачки, угощают конфетками, в которых находится дешёвый синтетический китайский наркотик. Сегодня у нас нашли целый пакет. Дети из пятого класса его уже попробовали. Эффект длится минут 15–20. Потом всё исчезает. Чем этот наркотик страшен — после второго применения ребёнок уже зависим от него. Он не совсем адекватно себя ведёт. А через полгода применения кости начинают разлагаться. У нас в городе, оказывается, есть центр, где лежит 25 девочек в возрасте от 11 до 13 лет. Они находятся на лечении,говорится в сообщении.
По информации СМИ, эта запись распространяется с 2018 года, а слухи о конфетах с наркотиками начались четырьмя годами ранее. Однако ни одного подтвержденного этому случая нет. Подобное сообщение также успело дойти до жителей Санкт-Петербурга, Липецка, Смоленска, Новосибирска, Улан-Удэ, Омска, Казани, Иркутска, Екатеринбурга, Гомеля, Ярославля, Костромы и Пензы.
Педагоги Нижнего Тагила призывают родителей не поддаваться панике и не обращать внимание на подобные фейки.