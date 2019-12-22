Родителей тагильских школьников запугивают конфетами с китайскими наркотиками

Это не просто слух — такое уже есть во всех школах, и нашей тоже. Детям раздают жвачки, угощают конфетками, в которых находится дешёвый синтетический китайский наркотик. Сегодня у нас нашли целый пакет. Дети из пятого класса его уже попробовали. Эффект длится минут 15–20. Потом всё исчезает. Чем этот наркотик страшен — после второго применения ребёнок уже зависим от него. Он не совсем адекватно себя ведёт. А через полгода применения кости начинают разлагаться. У нас в городе, оказывается, есть центр, где лежит 25 девочек в возрасте от 11 до 13 лет. Они находятся на лечении,говорится в сообщении.