На Урале суд огласил приговор мужчинам за тройное убийство и поджог

Свердловский областной суд вынес приговор компании молодых людей, которых обвиняли в трех убийствах и покушении на поджог в Нижнесергинском районе области.

В результате Евгений Ляпустин получил 13 лет колонии строгого режима за убийство группой лиц, Александр Щербаков — 18 лет колонии за убийство двух человек группой лиц и Дмитрий Хамитов — 16 лет колонии за покушение на убийство двух лиц, а также убийство группой лиц и покушение на поджог, сообщает пресс-служба суда. Отмечается, что все участники группировки получили дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком два года после отбытия основного наказания. По версии следствия, первое убийство Александр Щербаков и Евгений Ляпустин совершили летом 2019 года, когда находились у потерпевшего дома и распивали вместе алкоголь. В ходе застолья возник конфликт. Подсудимые избили противника, который позже скончался в больнице. Второе и третье убийство состоялось через месяц. Щербаков вновь распивал спиртное в компании своих знакомых и третьего подсудимого Дмитрия Хамитова. Между Щербаковым и одним из членов группы произошел конфликт из-за девушки. В процессе драки товарища с противником Хамитов задушил девушку и присоединился к потасовке. Посчитав, что убили обоих, мужчины подожгли дом, желая скрыть следы преступления, однако огонь заметили прохожие и вызвали пожарных. После экспертиза показала, что девушка скончалась не от полученных травм, а от отравления угарным газом. Напомним, прокуратура запросила десять лет колонии для обвиняемого в убийстве восьмилетнего мальчика жителя Нижнего Тагила Александра Борисова. Для обвиняемого в убийстве 8-летнего мальчика тагильчанина запрошено 10 лет тюрьмы

