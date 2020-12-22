Слесарю из Нижнего Тагила грозит колония из-за интимной переписки со школьницей

Мужчина работает в должности слесаря на одном из крупнейших уральских заводов. В конце мая этого года он начал общаться со школьницей во «Вконтакте». Позже сообщения приобрели интимный характер, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.