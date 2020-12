В Нижнем Тагиле автомобиль сдавал назад на тротуаре и переехал ноги старушке

В Нижнем Тагиле водитель автомобиля допустил наезд на пешехода при движении задним ходом на тротуаре, рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

ДТП произошло 22 декабря в 15.15 возле дома № 97 на улице Газетная. Водитель 1984 года рождения, находясь за рулем автомобиля Hyundai, предназначенного для транспортировки грузов, допустил наезд на женщину 1938 года рождения. Мужчина двигался задним ходом. В результате происшествия пострадавшая была госпитализирована в состоянии травматического шока в ЦГБ № 2. Она получила обширные повреждения голеней, рассказали в ГИБДД. Напомним, 22 декабря в Нижнем Тагиле на женщина на «Тойоте» устроила ДТП с пострадавшими. Она не уступила дорогу «Дэу Матиз» из-за чего травмы получили женщина-водитель и её сын. В Нижнем Тагиле ДТП на Уральском проспекте пострадали женщина и ребенок

