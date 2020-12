В Нижнем Тагиле ДТП на Уральском проспекте пострадали женщина и ребенок

В Нижнем Тагиле женщина на автомобиле «Тойота» устроила ДТП, в котором пострадали мать с ребенком, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

По информации Управления ГИБДД, 45-летняя водитель Toyota Corolla при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество женщине за рулем Daewoo Matiz. В результате пострадала 38-летняя водитель «Дэу» и находившийся в салоне семилетний сын. Photo: Отдел пропаганды ГИБДД Ребенок находился на заднем сидении в специальном удерживающем устройстве, из-за чего серьезных травм не получил. Мальчик получил ушиб грудной клетки, а его мать — мягких тканей головы. Напомним, 21 декабря в Нижнем Тагиле произошло ДТП на улице Алтайская. 28-летний водитель автомобиля Chevrolet допустил столкновение с автомобилем Ford, за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения. В Нижнем Тагиле на улице Алтайская произошло ДТП с участием двух иномарок

