В Нижнем Тагиле ДТП на Уральском проспекте пострадали женщина и ребенок

По информации Управления ГИБДД, 45-летняя водитель Toyota Corolla при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество женщине за рулем Daewoo Matiz. В результате пострадала 38-летняя водитель «Дэу» и находившийся в салоне семилетний сын.
Ребенок находился на заднем сидении в специальном удерживающем устройстве, из-за чего серьезных травм не получил. Мальчик получил ушиб грудной клетки, а его мать — мягких тканей головы.
Напомним, 21 декабря в Нижнем Тагиле произошло ДТП на улице Алтайская. 28-летний водитель автомобиля Chevrolet допустил столкновение с автомобилем Ford, за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения.