В Нижнем Тагиле ДТП на Уральском проспекте пострадали женщина и ребенок

В Нижнем Тагиле ДТП на Уральском проспекте пострадали женщина и ребенок

Сегодня, 19:36ПроисшествияPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле женщина на автомобиле «Тойота» устроила ДТП, в котором пострадали мать с ребенком, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

По информации Управления ГИБДД, 45-летняя водитель Toyota Corolla при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество женщине за рулем Daewoo Matiz. В результате пострадала 38-летняя водитель «Дэу» и находившийся в салоне семилетний сын.

Photo:Отдел пропаганды ГИБДД

Ребенок находился на заднем сидении в специальном удерживающем устройстве, из-за чего серьезных травм не получил. Мальчик получил ушиб грудной клетки, а его мать — мягких тканей головы.

Напомним, 21 декабря в Нижнем Тагиле произошло ДТП на улице Алтайская. 28-летний водитель автомобиля Chevrolet допустил столкновение с автомобилем Ford, за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения.

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