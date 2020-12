В Среднеуральский женский монастырь приехали судебные приставы

В Среднеуральский женский монастырь, который на данный момент находится под контролем бывшего схиигумена Сергия, приехали судебные приставы и представители Екатеринбургской епархии.

В связи с решением Арбитражного суда 22 декабря в монастыре планировалась строительно-техническая экспертиза. Епархия хочет доказать, что Среднеуральский монастырь, а также его имущество, принадлежит ей, поскольку в процессе строительства учувствовала игуменья Варвара (Крыгина) по благословению митрополитов Кирилла (Наконечного) и Викентия (Мораря), сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу епархии. В результате на территорию монастыря делегация попасть не смогла. По словам пресс-секретарем монастыря Всеволода Могучева, приехавшие специалисты пытаются «устроить провокацию». Эти люди пытаются создать шоковую ситуацию у людей, психологически подавить православных христиан, приезжающих и находящихся в Среднеуральском женском монастыре,прокомментировал Могучев на своей странице во «Вконтакте». Video: группа "Проповеди схиигумена Сергия (Романова)" во "Вконтакте" Отмечает, что к приехавшим вышел бывший схиигумен Сергий в сопровождении своих единомышленников. Как рассказали в пресс-службе епархии, на территорию монастыря сумел попасть только один эксперт. Напомним, схимонах Сергий стал известен после проповедей на YouTube-канале. Он отрицал существование коронавируса и призывал граждан не соблюдать самоизоляцию. Позже Сергий был лишен сана, а в сентябре отлучен от церкви после суда РПЦ. 2 ноября бывший схиигумен Сергий вооружился перстнем императора и заявил, что «переходит в наступление», а 6 ноября его сторонники предприняли попытку захватить храм святой Блаженной Ксении в Екатеринбурге. 12 декабря стало известно, что новый глава Екатеринбургской епархии епископ Евгений высказал желание разрешить конфликт с экс-схимонахом Сергием. В Екатеринбурге епископ планирует решить конфликт с экс-схиигуменом Сергием

