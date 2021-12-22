Фура с капустой перевернулась на трассе под Екатеринбургом

Фура с капустой перевернулась на трассе под Екатеринбургом
Фура с капустой перевернулась на трассе под Екатеринбургом
Сегодня, 10:49ПроисшествияФото: 1MI
Дорожная авария произошла вчера вечером на 332 километре трассы Пермь — Екатеринбург.

Повреждения получил автомобиль Foton, перевозивший капусту, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Грузовик в условиях снегопада двигался в сторону Екатеринбурга. На скользкой дороге машину занесло. Потеряв управление управление, она столкнулась со стоящим большегрузом MAN и рухнула на бок.

При ударе об асфальт кузов грузовик получил повреждения. Его содержимое — кочаны капусты — высыпалось на проезжую часть.

По предварительным данным, всему виной невнимательность 33-летнего водителя Foton. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, сообщили в областной ГИБДД.

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Екатеринбург
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