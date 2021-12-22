5-месячный ребенок умер после самовольного ухода с мамой из больницы в Нижнем Тагиле

Пятимесячный ребенок умер в детской городской больнице Нижнего Тагила после того, как мать вопреки мнению врачей забрала его из стационара.

События начали разворачиваться 21 октября текущего года, когда малыша из Невьянска в тяжелом состоянии доставили в стационар тагильской детской городской больницы. После стабилизации состояния ребенка перевели в отделение педиатрии, где врачи продолжили его лечение. Однако вечером 8 ноября мать пятимесячного малыша самовольно забрала его и покинула стационар. Работники больницы сообщили о произошедшем в правоохранительные органы, а также много раз звонили матери ребенка, пытаясь объяснить, что тому обязательно нужно продолжить лечение. Также об этом было сообщено руководству Невьянской больницы, рассказали нам в пресс-службе нижнетагильской ДГБ. Повторно в стационар тагильской детской городской больницы малыш попал лишь 11 ноября — в очень тяжелом состоянии он был доставлен бригадой скорой помощи Невьянска. Спасти ребенка не удалось. Мы надеемся, что следственные органы разберутся в сложившейся ситуации и дадут правильную оценку произошедшему, также надеемся, что данный случай не станет поводом для инсинуаций и безосновательных обвинений врачей, добросовестно выполняющих свои работу,отметил главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.

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