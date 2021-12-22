Мужчина умер после падения на скользком тротуаре в Нижнем Тагиле

По ее словам, пока скорая помощь ехала на место, сотрудники магазина быстро посыпали все песком. У пострадавшего на голове была сильная гематома, его экстренно прооперировали. Предварительно, рассказала девушка, у дедушки был перелом основания черепа и сильное кровоизлияние. После операции он сразу был направлен в реанимацию и там же скончался.