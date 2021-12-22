«Огонь до неба, гудит»: в Челябинской области на трассе М-5 взорвался газопровод

Причиной возгорания названа разгерметизация трубопровода. К настоящему моменту пожар уже потушен. Инцидент на жизнеобеспечение населенных пунктов не повлиял, так как оперативные службы среагировали быстро. Сообщается что подача ресурса в дома не прекращалась. И что сейчас на месте происшествия работают 20 единиц техники и 75 человек. Для обеспечения подачи газа в используется резервная ветка газопровода, в то время как аварийная отключена. В течение дня участок трубы обещают заменить.