Пожарные спасли безногого мужчину из горящей квартиры в Екатеринбурге

ЧП произошло вечером 21 декабря в доме на улице Блюхера 15. Спасатели среагировали на вызов и прибыли на место происшествия — из квартиры на третьем этаже шел дым. Спасатели попытались попасть в квартиру, но на звонки в дверь никто не реагировал. Тогда было принято решение выломать входную дверь.
Внутри сотрудники МЧС увидели лежащего без сознания на полу безногого мужчину. Инвалид уже успел надышаться продуктами горения. Его эвакуировали из квартиры, а медики оказали мужчине первую помощь. Огонь был потушен — очаг возгорания находился на кровати, сообщили в пресс-службе областного МЧС.