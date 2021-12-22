Пожарные спасли безногого мужчину из горящей квартиры в Екатеринбурге

ЧП произошло вечером 21 декабря в доме на улице Блюхера 15. Спасатели среагировали на вызов и прибыли на место происшествия — из квартиры на третьем этаже шел дым. Спасатели попытались попасть в квартиру, но на звонки в дверь никто не реагировал. Тогда было принято решение выломать входную дверь.