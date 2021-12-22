Привитый «Спутником» капитан полиции Екатеринбурга умер от пневмонии

Привитый «Спутником» капитан полиции Екатеринбурга умер от пневмонии
Привитый «Спутником» капитан полиции Екатеринбурга умер от пневмонии
Сегодня, 16:29ПроисшествияФото: 1MI
Оперативный дежурный тринадцатого отдела полиции Екатеринбурга умер от двусторонней пневмонии.

В конце лета 48-летний полицейский вакцинировался от коронавируса. В начале этого месяца у Сергея поднялась температура, и его положили в больницу Сысерти. Затем состояние мужчины ухудшилось, и его перевезли в больницу № 24, но это не помогло, и он скончался.

На текущий момент, информации о результатах теста полицейского на COVID-19 нет, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Пресс-служба областного ГУ МВД подтвердила информацию о смерти капитана полиции. У мужчины осталась жена, дочь и сын. ОВД, в котором Сергей нес службу, окажет его семье финансовую помощь, а также примет участие в организации похорон, подчеркнул начальник пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

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