Прокуратура Екатеринбурга заинтересовалась высадкой ребенка из трамвая в мороз

Прокуратура Екатеринбурга заинтересовалась высадкой ребенка из трамвая в мороз
Прокуратура Екатеринбурга заинтересовалась высадкой ребенка из трамвая в мороз
Сегодня, 11:52ПроисшествияФото: 1MI
21 декабря из трамвая в Екатеринбурге высадили школьницу. Произошло это на 18 маршруте, когда она возвращалась с учебы домой.

Девочка села в вагон на остановке «Восточная», но оплатить проезд не смогла, хотя на банковской карте у нее имелись деньги. Ребенка довезли до остановки «УРФУ» и высадили. По заснеженным улицам пришлось добираться пешком.

О произошедшем в соцсетях сообщила мама школьницы. Это вызвало бурю негодования у свердловчан, потому что с 1 мая этого года действует правило, по которому ни перевозчик, ни контролер в случае неоплаты проезда ребенком до 16 лет не могут требовать от него покинуть общественный транспорт. Автобус это, трамвай или троллейбус — разницы нет никакой. Соответствующее положение закреплено в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура не обошла этот случай стороной и намерена во всем разобраться. Действиям работников и руководителя муниципального предприятия «Гортранс», отвечающего за тот самый трамвай, в ходе проверки будет дана правовая оценка.

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