В Асбесте в лобовом ДТП погиб мужчина и пострадала женщина

Марки машин — «Фольксваген Пассат» и «Лада Калина». Как установили дорожные полицейские, за рулем иномарки сидел 34-летний водитель. В условиях снегопада он превысил скорость, в результате чего легковушка потеряла управление и, изменив траекторию движения, вылетела на встречную полосу, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
В тот момент эта дорога была несвободной. По ней двигалась «Лада Калина». Автомобили столкнулись лоб в лоб. Отечественный автомобиль получил сильные повреждения. Водитель получил травмы несовместимые с жизнью. Подъехавшим медикам оставалось лишь зафиксировать смерть трагически погибшего.
Еще одна пострадавшая — 48-летняя женщина. В момент удара она была сидела на переднем пассажирском сиденье и была пристегнута ремнем безопасности. В настоящее время она лежит в больнице с переломом ребер. Не исключается сотрясение головного мозга, поскольку на некоторые вопросы пациентка внятно не ответила. Сейчас она под наблюдением медиков. Обеспечивается контроль состояния здоровья.
Водитель нарушитель — екатеринбуржец. По данным ГИБДД, машину он водит уже 14 лет и ранее ПДД не нарушал. А погибший мужчина — житель Асбеста. Стаж вождения у него 11 лет. К административной ответственности он не привлекался. По предварительным данным, всему может быть пьяная езда за рулем. Водитель иномарки признался, что употреблял спиртное у своих знакомых. После чего, несмотря на плохую погоду, он решил вернуться в Екатеринбург. Медицинское освидетельствование показало состояние опьянения 1,026 мг/л в выдыхаемом воздухе. По факту ДТП ведется следствие, проводятся необходимые экспертизы.