В Асбесте в лобовом ДТП погиб мужчина и пострадала женщина

Водитель нарушитель — екатеринбуржец. По данным ГИБДД, машину он водит уже 14 лет и ранее ПДД не нарушал. А погибший мужчина — житель Асбеста. Стаж вождения у него 11 лет. К административной ответственности он не привлекался. По предварительным данным, всему может быть пьяная езда за рулем. Водитель иномарки признался, что употреблял спиртное у своих знакомых. После чего, несмотря на плохую погоду, он решил вернуться в Екатеринбург. Медицинское освидетельствование показало состояние опьянения 1,026 мг/л в выдыхаемом воздухе. По факту ДТП ведется следствие, проводятся необходимые экспертизы.