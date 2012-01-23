Две семьи стали бездомными после пожара в Николо-Павловском
Две семьи остались без крова после пожара. Стали известны некоторые подробности сильного пожара в Николо-Павловском.
Напомним, вчера вечером в Николо-Павловском сгорели пять домов по улице Октябрьская. Как рассказали в отделе надзорной деятельности нижнетагильского Госпожнадзора, три из пяти сгоревших домов были дачными. В двух жили семьи – в одном из двух, в другом из трех человек.
По словам одного из владельцев сгоревшего дома, пожар на его участке начался с придомовых построек. Как стало известно, в сгоревших домах было в общей сложности пять 50 литровых баллонов с пропаном и два кислородных баллона.
Способствовало ли это такому стремительному распространению огня, предстоит выяснить дознавателям. Всего на борьбу с огнем было брошено 8 пожарных расчетов – один из Новоасбеста и семь из Нижнего Тагила. Более 30 огнеборцев тушили огонь почти 12 часов. Общая площадь пожара составила 350 квадратных метров.