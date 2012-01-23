Две семьи стали бездомными после пожара в Николо-Павловском

Напомним, вчера вечером в Николо-Павловском сгорели пять домов по улице Октябрьская. Как рассказали в отделе надзорной деятельности нижнетагильского Госпожнадзора, три из пяти сгоревших домов были дачными. В двух жили семьи – в одном из двух, в другом из трех человек.

По словам одного из владельцев сгоревшего дома, пожар на его участке начался с придомовых построек. Как стало известно, в сгоревших домах было в общей сложности пять 50 литровых баллонов с пропаном и два кислородных баллона.