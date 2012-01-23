Пьяный водитель покалечил пассажира в ДТП

ДТП произошло 20 января в 16.30, сообщили в отделении пропаганды тагильской ГИБДД.

Пассажир ВАЗа получил травмы. Он госпитализирован в ЦГБ № 3 с диагнозом:компресионный перелом поясничного 2 позвонка и поперечных отростков 2 и3 справа.