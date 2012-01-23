Пьяный водитель покалечил пассажира в ДТП
23 января 2012, 12:07Происшествия
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На 211 км трассы Екатеринбург - Серов опрокинулся автомобиль ВАЗ-21144, водитель находился в состоянии опьянения.
ДТП произошло 20 января в 16.30, сообщили в отделении пропаганды тагильской ГИБДД.
Пассажир ВАЗа получил травмы. Он госпитализирован в ЦГБ № 3 с диагнозом:компресионный перелом поясничного 2 позвонка и поперечных отростков 2 и3 справа.
Оба участника ДТП – жители Екатеринбурга.
По предварительным данным, ДТП произошло по причине несоответствия скорости конкретным условиям.
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