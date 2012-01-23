В коробке возле горного колледжа бомбы не обнаружено
23 января 2012, 10:42Происшествия
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Картонная коробка возле здания Нижнетагильского горно-металлургического колледжа показалась подозрительной вахтеру учебного заведения. Женщина сообщила о подозрительном объекте в единую диспетчерскую службу.
Сообщение поступило в 7.47. Коробка находилась возле 2-го корпуса учебного заведения по улице Пархоменко, 15.
На место ЧП были направлены службы немедленного реагирования. Взрывотехники провели проверку объекта. Движение по улице Пархоменко в районе колледжа на время проверки перекрыли. Взрывное устройство обнаружено не было.
В это утро во 2-м корпусе колледжа занятия не проходили, сообщили TagilCity.ru в учебном заведении. Так что бдительность вахтера никак не отразилась на учебном процессе.
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