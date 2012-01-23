В коробке возле горного колледжа бомбы не обнаружено

На место ЧП были направлены службы немедленного реагирования. Взрывотехники провели проверку объекта. Движение по улице Пархоменко в районе колледжа на время проверки перекрыли. Взрывное устройство обнаружено не было.

В это утро во 2-м корпусе колледжа занятия не проходили, сообщили TagilCity.ru в учебном заведении. Так что бдительность вахтера никак не отразилась на учебном процессе.