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В коробке возле горного колледжа бомбы не обнаружено
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В коробке возле горного колледжа бомбы не обнаружено

23 января 2012, 10:42Происшествия
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