В поселке Черемухово Свердловской области труп мужчины нашли по частям
23 января 2012, 13:40Происшествия
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Останки тела 45-50-летнего мужчины находили три дня подряд с 20 по 22 января. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.
20 января местные жители поселка Черемухово, находящегося недалеко от Североуральска, обнаружили голову человека. На черепе имеются следы черепно-мозговой травмы. Поисковая группа обнаружила, отправившаяся на поиски остальных останков мужчины, обнаружила его ноги в картофельном мешке. Они были найдены недалеко от головы. 22 января удалось обнаружить еще некоторые части тела.
Личность растерзанного мужчины пока устанавливается. Кроме того, следствие пытается установить возможные причины столь зверского убийства. Среди версий рассматривается совершение убийства из личной неприязни.
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