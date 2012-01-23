В поселке Черемухово Свердловской области труп мужчины нашли по частям

20 января местные жители поселка Черемухово, находящегося недалеко от Североуральска, обнаружили голову человека. На черепе имеются следы черепно-мозговой травмы. Поисковая группа обнаружила, отправившаяся на поиски остальных останков мужчины, обнаружила его ноги в картофельном мешке. Они были найдены недалеко от головы. 22 января удалось обнаружить еще некоторые части тела.