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Вчера в Николо-Павловском сгорело 5 домов (видео)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вчера в Николо-Павловском сгорело 5 домов (видео)

23 января 2012, 09:04Происшествия
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