Вчера в Николо-Павловском сгорело 5 домов (видео)
23 января 2012, 09:04Происшествия
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Пострадавших в пожаре нет, сообщили в отделе надзорной деятельности Горноуральского городского округа.
Сообщение о пожаре поступило 22-го января в 17.14.
Сгорело 5 домов по улице Октябрьской под номерами 62, 64, 66, 68. Два изних жилых, три дачных. Общаяплощадь возгорания составила 350 кв.м.
Причина пожара устанавливается.
Новость сообщил Дмитрий Ястребов в рамках проекта «Расскажи всем».
Видео пользователя YouTube 80eds80
Видео предоставлено очевидцем происшествия Дмитрием Ястребовым
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