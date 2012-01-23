Водитель из Тюменской области убил тагильчанку
23 января 2012, 12:03Происшествия
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Водитель УАЗ-390995 насмерть сбил пожилую женщину 1940 г.р., когда она переходила дорогу. ДТП произошло в пятницу 20 января в 12.25 на улице Карла Маркса, сообщили в отделении пропаганды тагильской ГИБДД.
Сообщается, что водитель - 21-летний житель Тюменской области с водительским стажем полгода.
Женщина была госпитализирована с переломом основания черепа, переломомключицы и ребер, в больнице она скончалась от полученных травм.
По предварительным данным, ДТП произошло по причине несоответствия скорости конкретным условиям.
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