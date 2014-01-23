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Под Нижним Тагилом иномарка влетела в фонарный столб, погиб человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Под Нижним Тагилом иномарка влетела в фонарный столб, погиб человек

23 января 2014, 12:30ПроисшествияПавел Сидоренко
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