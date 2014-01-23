Под Нижним Тагилом иномарка влетела в фонарный столб, погиб человек

ДТП произошло накануне в 16:30 на 235 км автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов (обратное направление). За рулем автомобиля Toyota Probox находился мужчина 1965 года рождения.

Как рассказали в пресс-службе, он не выбрал безопасную скорость, выехал с проезжей части и врезался в опору освещения.