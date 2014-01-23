Под Нижним Тагилом женщина попала под автовоз: очевидцы на месте происшествия (ВИДЕО)

Сегодня в сети Интернет появилось видео того, как всё было. Конечно, действие происходило на пешеходном переходе, однако солнце, ослепившее водителя, не позволило ему вовремя затормозить, а у такого большого автомобиля путь торможения достаточно длинный. Женщина переходила пешеходный переход уверенным шагом, чувствуя себя в полной безопасности. Однако автовоз «толкнул» женщину, она не удержалась, потеряла равновесие и упала на землю.

Многие пользователи, посмотревшие видео, прокомментировали увиденное следующим образом:

Сегодня по ТВ показали видео этого ДТП. Женщина шла, будто не видела автовоз. И сама же «врезалась» уже в прицеп. А водитель ее и не мог уже увидеть...

Большинство пешеходов считают, что им кто-то что-то должен, вместо того, чтобы убедиться, что их жизни и здоровью ничто не угрожает и только тогда осуществлять переход дороги. Странно, что даже инстинкт самосохранения не работает. Животные на дороге и те понимают, когда им опасно. Пока не начнут наказывать пешеходов за опасное поведение на дорогах и предавать широкой гласности их абсурдное поведение, так и будет продолжаться пешеходный беспредел!

Несмотря на то, что многое зависит от поведения и внимания водителей, всё же первая обязанность пешехода, убедиться, что его пропускают. Знай и применяй на практике это правило, многие пешеходы смогли бы спасти свое здоровье и даже жизнь. Тагильчане, будьте внимательны на дороге!

Кстати, пострадавшая после оказания медицинской помощи была отпущена домой. У нее диагностировали ушиб костей таза. А ГИБДД Нижнего Тагила тем временем напоминает водителям:

За нарушение правил проезда пешеходных переходов предусмотрена административная ответственность по ст. 12.18 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей, а также уголовная ответственность по ст. 264 УК РФ, срок лишения свободы зависит от тяжести нанесенного вреда здоровью.

Видеозапись Висим Висимыча

Чаще всего, чтобы исключить вероятность автомобильных подстав, уменьшить простои в грузоперевозках и решить другие проблемы, связанные с водителями грузовых автомобилей, на транспорт устанавливаются специальные инструменты контроля. Например можно установить тахограф, который фиксируют пройденное расстояние, частоту остановок и торможений. Некоторые модели даже передают координаты подобных штатных или внештатных изменений графика поездки. Но, к сожалению, зафиксировать столкнувшегося с автовозом пешехода они не способны - здесь вся надежда на видеорегистраторы.