Тагильчанка попалась в Ижевске на продаже наркотического вещества
23 января 2016, 14:55ПроисшествияДенис Таратонов
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Если раньше внучки носили по опасному лесу пирожки бабушкам, то теперь они предпочитают продавать наркотики в других городах. В эту пятницу в Ижевске полиция задержала тагильчанку, сбывающую наркотическое вещество.
Сюжеты: Нижний Тагил
26-летняя тагильчанка уже попадалась на продаже наркотиков, но, похоже, этот опыт её ничему не научил. Безработная девушка снова пошла по старому пути, и он опять привёл её в полицейский участок.
В Ижевске девушка попыталась сбыть 3,43 грамма вещества под названием «AB-PINACA» и была задержана сотрудниками полиции.
За незаконный сбыт наркотических веществ тагильчанка была заключена под стражу и сейчас находится в ожидании суда.
В это время в самом Нижнем Тагиле сбытчики наркотических веществ не стесняются оставлять надписи на стенах, в которых указан адрес интернет-сайта, через который с ними можно связаться.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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