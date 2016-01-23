Тагильчанка попалась в Ижевске на продаже наркотического вещества

26-летняя тагильчанка уже попадалась на продаже наркотиков, но, похоже, этот опыт её ничему не научил. Безработная девушка снова пошла по старому пути, и он опять привёл её в полицейский участок.

В Ижевске девушка попыталась сбыть 3,43 грамма вещества под названием «AB-PINACA» и была задержана сотрудниками полиции.

За незаконный сбыт наркотических веществ тагильчанка была заключена под стражу и сейчас находится в ожидании суда.

В это время в самом Нижнем Тагиле сбытчики наркотических веществ не стесняются оставлять надписи на стенах, в которых указан адрес интернет-сайта, через который с ними можно связаться.