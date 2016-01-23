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В Свердловской области на 14,5% выросло количество обращений в прокуратуру
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области на 14,5% выросло количество обращений в прокуратуру

23 января 2016, 10:40ПроисшествияMaurice
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