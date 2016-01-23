В Свердловской области на 14,5% выросло количество обращений в прокуратуру
23 января 2016, 10:40ПроисшествияMaurice
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В Свердловской области на 14,5% выросло количество обращений в прокуратуру. При этом каждое пятое из них признается обоснованным, отмечают в региональном надзорном ведомстве.
Всего в 2015 году прокурорами рассмотрено по существу более 60 тыс. обращений. При общем росте поступивших (на 14,5%) и разрешенных обращений (на 8%) увеличилось количество мер прокурорского реагирования, принятых по удовлетворенным жалобам. На личном приеме в органах прокуратуры области квалифицированную юридическую помощь получили более 30 тыс. человек. Благодаря качественному рассмотрению первичных обращений, направлению заявителям исчерпывающих ответов, на 5,1% сократилось число повторных обращений говорится в сообщении.
Наибольшее число всех удовлетворенных обращений касается нарушений трудового и жилищного законодательства, а также законодательства в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних.
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