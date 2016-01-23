В Свердловской области на 14,5% выросло количество обращений в прокуратуру

Всего в 2015 году прокурорами рассмотрено по существу более 60 тыс. обращений. При общем росте поступивших (на 14,5%) и разрешенных обращений (на 8%) увеличилось количество мер прокурорского реагирования, принятых по удовлетворенным жалобам. На личном приеме в органах прокуратуры области квалифицированную юридическую помощь получили более 30 тыс. человек. Благодаря качественному рассмотрению первичных обращений, направлению заявителям исчерпывающих ответов, на 5,1% сократилось число повторных обращений говорится в сообщении.