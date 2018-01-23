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348 жителей свердловского поселка остались без электричества в 30-ти градусные морозы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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348 жителей свердловского поселка остались без электричества в 30-ти градусные морозы

23 января, 13:50Происшествия
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