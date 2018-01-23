348 жителей свердловского поселка остались без электричества в 30-ти градусные морозы

В одном из поселков Свердловской области в сильный мороз была отключена электроэнергия в 180 частных домах, нескольких детских учреждениях, медицинском пункте и водонапорной башне.

Отключение электроэнергии произошло в поселке Марсяты в ночь на 23 января в 00:40. Без электричества остались 348 человек, школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт и водонапорная башня.

На место аварии выехали 2 аварийные бригады. Утром, в 4:00, от генератора были запитаны школа и медпункт. Полностью восстановить электроснабжение поселка удалось в 15:20, сообщает интернет-газета Znak.