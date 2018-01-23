72-летний тагильчанин попал в больницу после наезда на него отечественного авто

За рулём автомобиля «Лада Приора» находился 30-летний тагильчанин. Он следовал по проспекту Дзержинского в сторону Ленинградского проспекта. В это время дорогу начал переходить 72-летний мужчина, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения «Приоры». Произошел наезд.

Пенсионер получил сотрясение головного мозга и тяжелую травму головы, а также ушибы мягких тканей лица. Пострадавшего госпитализировали в 1-ую городскую больницу.

В связи со случившимся вечером того же дня сотрудники дорожной полиции были выведены на проведение профилактического мероприятия. В частности, внимание уделялось проезду пешеходных переходов. Завершился рейд в 20:00 часов, рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.