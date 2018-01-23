Две бани и садовый дом сгорели за сутки в Нижнем Тагиле

Утром 22 января загорелась веранда в 2-этажном частном доме на ул. Союзной в Нижнем Тагиле. Огонь распространился на 30 кв. м. площади. Были повреждены кровля и личные вещи хозяев, дальнейшего распространения огня удалось избежать.

Около 3 часов ночи с 22 на 23 января случился пожар в поселке Старатель: там загорелся 3-этажный частный дом. Огнем было охвачено 415 кв.м. площади, полностью сгорели баня и кровля, значительно повреждены стены. По предварительной версии, пожар произошел в бане.

Ранним утром 23 января случилось еще 2 пожара в разных районах города. Так, в 05:45 огнеборцы отправились в коллективный сад на Вагонке: там сгорел садовый дом площадью 30 кв.м. Уже в 06:05 произошел пожар в поселке Северный, где сгорела кровля и значительно пострадало перекрытие в бане площадью 40 кв.м.

В настоящее время устанавливаются причины всех пожаров, пишет ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и Горноуральскому городскому округу.