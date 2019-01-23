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14-летняя тагильчанка получила травмы в результате ДТП на ул. Красноармейской
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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14-летняя тагильчанка получила травмы в результате ДТП на ул. Красноармейской

Сегодня, 19:20ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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