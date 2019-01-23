14-летняя тагильчанка получила травмы в результате ДТП на ул. Красноармейской
Сегодня, 19:20ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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Утром 23 января на улице Красноармейской произошло ДТП. Стало известно, что сбитый пешеход – это 14-летняя девочка.
Сюжеты: Нижний Тагил
Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №123 на улице Красноармейской. Девочка шла справа налево по ходу движения машин, когда была сбита автомобилем ВАЗ-210540.
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В результате ДТП девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Сотрудники ГИБДД установили, что на момент аварии водитель отечественного автомобиля был трезв. Также известно, что водителю 23 года, его стаж вождения составляет шесть лет. За прошлый год он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД пять раз, в 2019 году – два раза, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
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