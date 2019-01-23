14-летняя тагильчанка получила травмы в результате ДТП на ул. Красноармейской

Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №123 на улице Красноармейской. Девочка шла справа налево по ходу движения машин, когда была сбита автомобилем ВАЗ-210540.

Сотрудники ГИБДД установили, что на момент аварии водитель отечественного автомобиля был трезв. Также известно, что водителю 23 года, его стаж вождения составляет шесть лет. За прошлый год он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД пять раз, в 2019 году – два раза, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.