Массовая драка произошла у одного из ночных клубов Каменска-Уральского

Ранним утром 20 января у входа в клуб «В санях» собралась толпа, как минимум из 10 человек, затеявшая потасовку. Молодые люди, принимавшие участие в массовой драке, вначале дрались руками, сбросив с себя верхнюю одежду, а потом одна часть, повалив противников на землю, стала запинывать их ногами. На видео, опубликованном в интернете, видно, что активными участниками драки являются также и девушки.