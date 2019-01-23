Массовая драка произошла у одного из ночных клубов Каменска-Уральского
По меньшей мере 10 человек приняли участие в массовой драке у ночного клуба «В санях», находящегося в Каменске-Уральском. В интернете появилась видеозапись конфликта, участниками которого стали, в том числе и девушки.
Ранним утром 20 января у входа в клуб «В санях» собралась толпа, как минимум из 10 человек, затеявшая потасовку. Молодые люди, принимавшие участие в массовой драке, вначале дрались руками, сбросив с себя верхнюю одежду, а потом одна часть, повалив противников на землю, стала запинывать их ногами. На видео, опубликованном в интернете, видно, что активными участниками драки являются также и девушки.
Службе участковых уполномоченных полиции Каменска-Уральского поручено организовать проверку инцидента и установить стороны, участвовавшие в конфликте, сообщает Znak.com.
В рамках проверки будут устанавливаться участники, мотивы. Известно, что никто из участников конфликта не обращался за медицинской помощью, соответственно, нет и госпитализированных. По итогам будет принято соответствующее процессуальное решение,прокомментировал ситуацию глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
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