Пенсионерка из Первоуральска разыскивается полицией и родственниками
Сегодня, 00:30ПроисшествияФото: vk.com/incident96
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На территории Первоуральска органы внутренних дел ведут поиски пропавшей без вести пенсионерки Созоновой Валентины Ивановны. Женщина страдает потерей памяти и дезориентирована в пространстве. В последний раз её видели в садово-коммерческом товариществе.
20 января в 16:30 Валентина Ивановна покинула садово-коммерческое товарищество «Поляна» и с того момента не вернулась.
Рост пропавшей женщины составляет 170 сантиметров, телосложение худощавое, лицо овальное, короткие прямые тёмные волосы и тёмные глаза. Была одета в зелёную дублёнку с капюшоном на меху, меховую коричневую шапку, чёрные брюки и чёрные кожаные зимние сапоги.
По информации сообщества «Инцидент | Первоуральск», пропавшая пенсионерка страдает потерей памяти и может быть дезориентирована в пространстве. Информацию о местонахождении следует сообщать в ОМВД России по городу Первоуральску по телефону 8(3439)64-82-21.
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