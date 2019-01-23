Пенсионерка из Первоуральска разыскивается полицией и родственниками

20 января в 16:30 Валентина Ивановна покинула садово-коммерческое товарищество «Поляна» и с того момента не вернулась.

Рост пропавшей женщины составляет 170 сантиметров, телосложение худощавое, лицо овальное, короткие прямые тёмные волосы и тёмные глаза. Была одета в зелёную дублёнку с капюшоном на меху, меховую коричневую шапку, чёрные брюки и чёрные кожаные зимние сапоги.