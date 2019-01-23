Пешеход был сбит на переходе на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:39ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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23 января утром на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле был сбит человек.
Сюжеты: Нижний Тагил
Утром 23 января в Нижнем Тагиле на улице Красноармейская на пешеходном переходе был сбит человек.
Там из-за припаркованных у «Минимарта» машин затруднен обзор пешеходного перехода и приходится притормаживать, а то и совсем останавливаться, чтобы убедиться, что пешеходов нет, рассказал редакции TagilCity.ru автолюбитель из Нижнего Тагила.
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В ГИБДД информацию о наезде подтвердили.
Да, действительно, сегодня на пешеходном переходе на улице Красноармейская был сбит пешеход,рассказал редакции TagilCity.ru начальник отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт.
Недалеко от того места, где был сбит человек, располагаются две школы.
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