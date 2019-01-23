Пешеход был сбит на переходе на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле

Утром 23 января в Нижнем Тагиле на улице Красноармейская на пешеходном переходе был сбит человек.

Там из-за припаркованных у «Минимарта» машин затруднен обзор пешеходного перехода и приходится притормаживать, а то и совсем останавливаться, чтобы убедиться, что пешеходов нет, рассказал редакции TagilCity.ru автолюбитель из Нижнего Тагила.

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В ГИБДД информацию о наезде подтвердили.

Да, действительно, сегодня на пешеходном переходе на улице Красноармейская был сбит пешеход,рассказал редакции TagilCity.ru начальник отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт.