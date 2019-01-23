Выжившую в горах туристку в тяжелом состоянии доставили в Екатеринбург
Сегодня, 19:54ПроисшествияФото: pixabay.com
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Туристка из Екатеринбурга, которая была спасена, доставлена в медучреждение Екатеринбурга.
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По сообщению врачей, девушка, которая с подругой заблудилась во время турпохода, находится в тяжелом состоянии. Врачи собираются делать операцию. У девушки обморожение 4 степени обеих стоп и голени, также обморожены пальцы рук.
Однозначно будем бороться за ее жизнь, возможно, будет ампутация нижних конечностей на уровне нижней трети голени, чтобы сохранить ей жизнь, рассказал хирург Раяс Каримов.
Екатеринбурженка находится в медикаментозном сне, на искусственной вентиляции легких, сообщает «Российская газета».
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