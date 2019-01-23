Вырубившие 167 елей под Нижним Тагилом лесорубы могут получить до 2 лет колонии
Сегодня, 20:03ПроисшествияФото: pixabay.com
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Под Нижним Тагилом неизвестные вырубили 167 елей. Ущерб от вырубки составил 400 тысяч рублей. Подозреваемым грозит до 2 лет лишения свободы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Для продажи на елочном базаре перед Новым годом неизвестные вырубили 167 деревьев в районе поселка Серебрянка.
Правоохранительные органы нашли лесорубов. Нарушители обвиняются по статье «Незаконная вырубка лесных насаждений», которая подразумевает наказание в виде двух лет лишения свободы, сообщает ИА «Все новости».
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