На Урале двое подростков подозреваются в подготовке взрыва в школьной столовой
В ЗАТО Снежинск Челябинской области двоих 14-летних подростков проверяют на причастность к приготовлению массового убийства в своей школе, сообщает Znak со ссылкой на собственный источник.
Известно, что ученики одной из школ могли вести подготовку к взрыву в школьной столовой. Двое подростков изучали литературу по анархизму, способы изготовления взрывчатки и закупали через интернет материалы для ее изготовления. Также школьники подыскивали соучастников среди одноклассников, кто-то из них сообщил о приготовлениях педагогам школы, но никаких мер не было принято. Информация попала в правоохранительные органы позднее, когда одна из учительниц увидела переписку восьмиклассницы с двумя мальчиками.
Как пишет издание, по факту происшествия возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц.
В сентябре 2019 года в Кушве двоих 16-летних подростков задержали сотрудники правоохранительных органов за подготовку вооружённого нападения на школу №1 и электромеханический техникум. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к убийству двух и более лиц». Позже молодые люди заявили, что их планы были протсо шуткой.