На Урале двое подростков подозреваются в подготовке взрыва в школьной столовой

Известно, что ученики одной из школ могли вести подготовку к взрыву в школьной столовой. Двое подростков изучали литературу по анархизму, способы изготовления взрывчатки и закупали через интернет материалы для ее изготовления. Также школьники подыскивали соучастников среди одноклассников, кто-то из них сообщил о приготовлениях педагогам школы, но никаких мер не было принято. Информация попала в правоохранительные органы позднее, когда одна из учительниц увидела переписку восьмиклассницы с двумя мальчиками.

Как пишет издание, по факту происшествия возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц.