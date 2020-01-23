На Урале двое работников автомойки погибли при попытке отмыть цистерну
В Камышлове 22 января погибли двое сотрудников автомойки. Мужчины отмывали цистерну, перевозившую токсичный груз. Также пострадал водитель грузовика, он получил отравление, пишет интернет-издание Znak.
Машина доставила в Омск груз дистиллированного таллового масла. На обратном пути шофер решил перед следующей погрузкой привести емкость в порядок, как это и положено правилами. При попытке очистить внутренний объем цистерны отравления получили и скончались до приезда скорой помощи два сотрудника мойки,рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
Когда водитель грузовика понял, что мойщики получили отравление, он попытался самостоятельно оказать им помощь. Он надел противогаз, обвязался веревкой и спустился в цистерну. Однако поднять пострадавших самостоятельно он не смог, при этом сам получил отравление. На место были вызваны спасатели. К моменту их приезда работники мойки погибли. Водителя осмотрели медики, от госпитализации он отказался.
Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас проверку по факту ЧП проводит полиция, потом материалы дела планируют передать в СК.