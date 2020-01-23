На Урале двое работников автомойки погибли при попытке отмыть цистерну

Машина доставила в Омск груз дистиллированного таллового масла. На обратном пути шофер решил перед следующей погрузкой привести емкость в порядок, как это и положено правилами. При попытке очистить внутренний объем цистерны отравления получили и скончались до приезда скорой помощи два сотрудника мойки,рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Когда водитель грузовика понял, что мойщики получили отравление, он попытался самостоятельно оказать им помощь. Он надел противогаз, обвязался веревкой и спустился в цистерну. Однако поднять пострадавших самостоятельно он не смог, при этом сам получил отравление. На место были вызваны спасатели. К моменту их приезда работники мойки погибли. Водителя осмотрели медики, от госпитализации он отказался.