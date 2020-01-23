Насильно удерживал в гостинице: житель Екатеринбурга подозревается в похищении жены
В Екатеринбурге задержан 35-летний мужчина, который обвиняется в похищении и избиении собственной жены, пишет Е1.
По версии следствия, 20 января возле одного из торговых центров екатеринбуржец силой затащил в машину свою 40-летнюю жену. После чего он отвез ее в лес, избил и силой привез в гостиничный номер. Однако женщине удалось сбежать и обратиться в полицию.
В следственном комитете по Свердловской области рассказали, что задержанному предъявлено обвинение в похищении человека.
Поводом для действий мужчины стали конфликтные отношения. В настоящее время продолжается выполнение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательной базы,сообщили в СКР.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, когда полицейские пришли к мужчине, он еще не знал, что жена написала на него заявление.
Он, хотя ранее и не судимый, продемонстрировал своим поведением, что знает, как себя вести в подобных ситуациях, и больше пытался играть с полицейскими, что называется, в кошки-мышки, предпочитая не отвечать на задаваемые вопросы. Его роль в этой криминальной истории установят наши коллеги из регионального СКР,рассказал Валерий Горелых.