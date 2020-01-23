Насильно удерживал в гостинице: житель Екатеринбурга подозревается в похищении жены

По версии следствия, 20 января возле одного из торговых центров екатеринбуржец силой затащил в машину свою 40-летнюю жену. После чего он отвез ее в лес, избил и силой привез в гостиничный номер. Однако женщине удалось сбежать и обратиться в полицию.

В следственном комитете по Свердловской области рассказали, что задержанному предъявлено обвинение в похищении человека.

Поводом для действий мужчины стали конфликтные отношения. В настоящее время продолжается выполнение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательной базы,сообщили в СКР.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, когда полицейские пришли к мужчине, он еще не знал, что жена написала на него заявление.