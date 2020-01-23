В Екатеринбурге скончался заразившийся ботулизмом житель Нижнего Тагила
Сегодня, 19:17ПроисшествияФото: страница Дениса Лобанова во ВКонтакте
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Тагильчанин Денис Лобанов, заразившийся ботулизмом летом 2019 года, сегодня ночью умер в больнице Екатеринбурга, сообщает телеканал «Телекон».
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам супруги Дениса Лобанова, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Летом прошлого года молодые люди поужинали салатом из морской капусты, купленной в супермаркете. После этого супругам стало плохо, с диагнозом «ботулизм» они были госпитализированы в больницу в Екатеринбурге.
До декабря тагильчанин не вставал, у него началась атрофия конечностей. Но перед Новым годом ему стало лучше, он начал говорить и самостоятельно принимать пищу. Затем его перевели в больницу №4 Нижнего Тагила, а после отправили домой. Дома Денис Лобанов пробыл три дня, после чего был направлен в Екатеринбург на реабилитацию, там он скончался.
Прощание с Денисом Лобановым пройдет 25 января.
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