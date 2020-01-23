В Екатеринбурге скончался заразившийся ботулизмом житель Нижнего Тагила

Летом прошлого года молодые люди поужинали салатом из морской капусты, купленной в супермаркете. После этого супругам стало плохо, с диагнозом «ботулизм» они были госпитализированы в больницу в Екатеринбурге.

До декабря тагильчанин не вставал, у него началась атрофия конечностей. Но перед Новым годом ему стало лучше, он начал говорить и самостоятельно принимать пищу. Затем его перевели в больницу №4 Нижнего Тагила, а после отправили домой. Дома Денис Лобанов пробыл три дня, после чего был направлен в Екатеринбург на реабилитацию, там он скончался.