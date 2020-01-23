В Нижнем Тагиле на улице Фестивальной сгорел склад с обувью
Сегодня, 17:02ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности
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23 января в Нижнем Тагиле на улице Фестивальной, 7а загорелся двухэтажный склад, в котором хранились обувь и сопутствующие товары, сообщает Отдел надзорной деятельности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о возгорании поступило в 12:47. На место происшествие выехали две автоцистерны. Из-за планировки здания и большого количества горючих материалов пожару присвоен повышенный ранг сложности «1-БИС», привлечены дополнительные силы и средства.
В тушении огня были задействованы 16 спасателей на четырех единицах пожарной техники. Работники склада смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия пожарных подразделений.
Сейчас дознаватели устанавливают причины возгорания. По одной из версий, произошло короткое замыкание электропроводки на первом этаже.
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