В Нижнем Тагиле на улице Фестивальной сгорел склад с обувью

Сообщение о возгорании поступило в 12:47. На место происшествие выехали две автоцистерны. Из-за планировки здания и большого количества горючих материалов пожару присвоен повышенный ранг сложности «1-БИС», привлечены дополнительные силы и средства.

В тушении огня были задействованы 16 спасателей на четырех единицах пожарной техники. Работники склада смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия пожарных подразделений.