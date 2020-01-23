В Нижнем Тагиле разыскивают пропавшую в выходные девушку
В Нижнем Тагиле разыскивают пропавшую 19 января 29-летнюю Анну Коневу. Информацию об исчезновении разместили в социальных сетях её родственники.
По словам сожителя пропавшей Михаила Фирсова, утром 19 января девушка взяла дома на Вагонке 50 рублей на маршрутку и сказала, что поедет к матери на Новую Кушву, а вернётся в 18:00. Однако у матери девушка не появилась и домой не вернулась. Все вещи девушки и документы остались дома.
После этого Михаил Фирсов обзвонил и опросил знакомых девушки, поскольку ранее Конева могла остаться у них, однако её нигде не было. Также мужчина добавил, что страницы Коневой в социальных сетях сейчас проверяются родственниками.
Да, действительно, ранее были уходы, но в этот раз что-то не так. Раньше она всегда звонила или как-то давала о себе знать и не «гуляла» по столько дней. Максимум на два дня у подруги останется,рассказала TagilCity.ru двоюродная сестра Коневой.
Фирсов отметил, что девушка не имеет хронических заболеваний, а также алкогольной и наркотической зависимости. Дома у неё остались две дочки: семи и девяти лет.
По словам родственников, рост пропавшей 155 см, длинные чёрные волосы. В день исчезновения была одета в бежевый пуховик и белую шапка со стразами, чёрные штаны и сапоги, розовые перчатки. Фирсов отметил, что обычно Конева ездила к маме на 56 автобусе.
Сегодня родственники планируют обратиться в полицию и поисковые отряды.
Напомним, 21 января стало известно, что в Нижнем Тагиле полиция и поисковый отряд «Скорпион» также разыскивают 45-летнего мужчину, который пропал 2 декабря 2019 года в коллективном саду «Юбилейный».