В Нижнем Тагиле разыскивают пропавшую в выходные девушку

По словам сожителя пропавшей Михаила Фирсова, утром 19 января девушка взяла дома на Вагонке 50 рублей на маршрутку и сказала, что поедет к матери на Новую Кушву, а вернётся в 18:00. Однако у матери девушка не появилась и домой не вернулась. Все вещи девушки и документы остались дома.

После этого Михаил Фирсов обзвонил и опросил знакомых девушки, поскольку ранее Конева могла остаться у них, однако её нигде не было. Также мужчина добавил, что страницы Коневой в социальных сетях сейчас проверяются родственниками.

Да, действительно, ранее были уходы, но в этот раз что-то не так. Раньше она всегда звонила или как-то давала о себе знать и не «гуляла» по столько дней. Максимум на два дня у подруги останется,рассказала TagilCity.ru двоюродная сестра Коневой.

пропавшая 19 января Анна Конева Фото: страница Михаила Фирсова "ВКонтакте"

Фирсов отметил, что девушка не имеет хронических заболеваний, а также алкогольной и наркотической зависимости. Дома у неё остались две дочки: семи и девяти лет.

По словам родственников, рост пропавшей 155 см, длинные чёрные волосы. В день исчезновения была одета в бежевый пуховик и белую шапка со стразами, чёрные штаны и сапоги, розовые перчатки. Фирсов отметил, что обычно Конева ездила к маме на 56 автобусе.

Сегодня родственники планируют обратиться в полицию и поисковые отряды.