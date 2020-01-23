В Среднеуральске мужчина с ножом пытался ограбить отделение «Почты России»
22 января в Среднеуральске 35-летний мужчина ворвался в отделение «Почты Росси», угрожая ножом потребовал отдать ему 10 тысяч рублей. Нападавший был задержан сотрудниками полиции и Росгвардии, пишет интернет-издание Znak.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что в отношении мужчины ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении него была избрана мера пресечения домашний арест. Однако следствие настояло на заключении под стражу, 21 января должен был состояться суд, на который обвиняемый не явился.
В итоге сыщики объявили его в розыск. Ну, а сегодня, словно напоследок, чтобы насладиться свободой, будучи нетрезвым, он придумал план, как погулять. Но и этому плану не суждено было сбыться,рассказал Горелых.
Директор почты в момент нападения выбежала из отделения и побежала в администрацию муниципалитета, находящуюся в этом же здании, и попросила вызвать полицию. Злоумышленник был задержан во дворах, похитить денежные средства ему не удалось. Сейчас он помещен под стражу.