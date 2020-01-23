В Среднеуральске мужчина с ножом пытался ограбить отделение «Почты России»

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что в отношении мужчины ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении него была избрана мера пресечения домашний арест. Однако следствие настояло на заключении под стражу, 21 января должен был состояться суд, на который обвиняемый не явился.

В итоге сыщики объявили его в розыск. Ну, а сегодня, словно напоследок, чтобы насладиться свободой, будучи нетрезвым, он придумал план, как погулять. Но и этому плану не суждено было сбыться,рассказал Горелых.