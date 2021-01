Стало плохо в самолете: в аэропорту Кольцово задержали рейс в Москву

В Екатеринбурге в Кольцово с рейса сняли пассажира, которому стало плохо в самолете.

23 января утром в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге с рейса сняли пассажира, которому стало плохо перед вылетом. Отправление самолета авиакомпании «Аэрофлот», который должен был лететь в Москву, задержалось более чем на час. Изначально пассажиры сообщили, что задержка произошла из-за пьяного пассажира. Однако в управлении МВД России по УрФО на транспорте пояснили, что он не был пьян. 55-летнему мужчине стало плохо после того, как он сел в самолет и ему сразу была оказана помощь. Сегодня врачи здравпункта аэропорта оказали первую помощь пассажиру рейса SU-1409. По состоянию здоровья пассажир был снят с рейса, рассказал E1.RU пресс-секретарь Кольцово Андрей Клименских. Напомним, в декабре 2020 года в «Кольцово» сел самолет, который совершал рейс из Омска в Москву. Во время полета одному из пассажиров тало плохо, прибывшие врачи констатировали его смерть.

