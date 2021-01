В Екатеринбурге произошел пожар на Ботаническом рынке

В Екатеринбурге на Ботаническом рынке загорелось пустующее здание.

Возгорание произошло днем 23 января на улице Патриса Лумумбы, пишет «Областная газета» со ссылкой на очевидцев. Photo: «Областная газета» На кадрах видно, как из окон здания, напоминающего пункт охраны, валит клубами дым. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области загорелось здание, которое не эксплуатируется. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Огонь был потушен сотрудниками МЧС. Напомним, вечером 22 января из-за пожара в Екатеринбурге эвакуировали 52 жильца многоэтажки. Восемь пожарных автомобилей и 27 сотрудников МЧС справились с огнем за 10 минут. Жители дома вернулись в свои квартиры после выветривания задымления. Трое были госпитализированы из-за отравления угарным газом. В Екатеринбурге из-за пожара были эвакуированы 52 человека и трое пострадали

