В Екатеринбурге на митингах в поддержку Навального задержали 14 человек

В Екатеринбурге на митингах в поддержку Алексея Навального были задержаны 14 человек, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Министерства общественной безопасности.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек на несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге. В Нижнем Тагиле, судя по кадрам, в первую очередь интерес полицейских был направлен на граждан с плакатами. Photo: АН «Между строк» На текущий момент ведутся опросы, проводятся следственные мероприятия. О дальнейших мерах в отношении задержанных примут решение сотрудники правопорядка, рассказали в пресс-службе МОБ. Напомним, у Александровского пассажа в Нижнем Тагиле собрались более 500 человек, чтобы поддержать оппозиционера Алексея Навального. Затем митингующие направились к Драматическому театру.

