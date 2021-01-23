В Екатеринбурге на митингах в поддержку Навального задержали 14 человек

В Екатеринбурге на митингах в поддержку Навального задержали 14 человек

Сегодня, 18:10ПроисшествияPhoto: АН «Между строк»
В Екатеринбурге на митингах в поддержку Алексея Навального были задержаны 14 человек, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Министерства общественной безопасности.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек на несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге. В Нижнем Тагиле, судя по кадрам, в первую очередь интерес полицейских был направлен на граждан с плакатами.

Photo:АН «Между строк»

На текущий момент ведутся опросы, проводятся следственные мероприятия. О дальнейших мерах в отношении задержанных примут решение сотрудники правопорядка, рассказали в пресс-службе МОБ.

Напомним, у Александровского пассажа в Нижнем Тагиле собрались более 500 человек, чтобы поддержать оппозиционера Алексея Навального. Затем митингующие направились к Драматическому театру.

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