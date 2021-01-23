В Екатеринбурге на митингах в поддержку Навального задержали 14 человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек на несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге. В Нижнем Тагиле, судя по кадрам, в первую очередь интерес полицейских был направлен на граждан с плакатами.
На текущий момент ведутся опросы, проводятся следственные мероприятия. О дальнейших мерах в отношении задержанных примут решение сотрудники правопорядка, рассказали в пресс-службе МОБ.
Напомним, у Александровского пассажа в Нижнем Тагиле собрались более 500 человек, чтобы поддержать оппозиционера Алексея Навального. Затем митингующие направились к Драматическому театру.