В Нижнем Тагиле найден наехавший на девочку на Красном камне водитель

По словам пострадавшей девочки, водитель ехал с большой скоростью. Он задел ее зеркалом заднего вида и наехал колесом на левую ногу. Затем он остановился, сделал замечание девочке и уехал. В результате несовершеннолетняя получила закрытый перелом основного фаланга четвертого пальца левой стопы. Также девочка рассказала, что наехал на нее водитель грузового автомобиля «Газель», на котором на тенте кузова были надписи.