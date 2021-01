В Нижнем Тагиле найден наехавший на девочку на Красном камне водитель

Сотрудники полиции нашли водителя, который наехал на девочку во дворе дома на Красном Камне и скрылся с места ДТП, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

ДТП произошло 22 января 2021 года во дворе дома на улице Карла Либкнехта, 24. По словам пострадавшей девочки, водитель ехал с большой скоростью. Он задел ее зеркалом заднего вида и наехал колесом на левую ногу. Затем он остановился, сделал замечание девочке и уехал. В результате несовершеннолетняя получила закрытый перелом основного фаланга четвертого пальца левой стопы. Также девочка рассказала, что наехал на нее водитель грузового автомобиля «Газель», на котором на тенте кузова были надписи. Инспекторы ГИБДД изучили видеокамеры наружного наблюдения, расположенные вблизи места ДТП, и установили автомобиль возможного виновника. Им оказался мужчина 1982 года рождения, его стаж управления автомобилем — 20 лет. За нарушение ПДД ранее не привлекался. По его словам, он задел ребенка зеркалом автомобиля, остановился, вышел и поинтересовался у девочки о ее самочувствии. Она сказала, что все хорошо. Тогда водитель уехал с места происшествия. За оставление водителем места ДТП по статье 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере одной тысячи рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, либо административный арест на срок до 15 суток. Также в отделе пропаганды ГИБДД рассказали, что с начала 2021 года на дорогах Нижнего Тагила зарегистрировано три наезда на пешеходов. В результате три человека, двое из которых дети, получили травмы различной степени тяжести. Напомним, 11 января утром на улице Тимирязева на Вагонке водитель автомобиля «Тойота Авенсис» наехал на 15-летнюю школьницу на пешеходном переходе, сделал ей замечание и уехал. В результате несовершеннолетняя получила сотрясение головного мозга. В Нижнем Тагиле водитель сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся

