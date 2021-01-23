В Нижнем Тагиле водитель наехал на девочку во дворе на Красном Камне и уехал

В Нижнем Тагиле водитель наехал на девочку во дворе на Красном Камне и уехал

Сегодня, 12:05ПроисшествияPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле полиция разыскивает водителя, который скрылся с места ДТП на Красном Камне. При этом пострадал несовершеннолетний пешеход, сообщает пресс-служба ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Предварительно установлено, что 22 января около 17.00 неустановленный водитель ехал по двору на улице Карла Либкнехта. У дома № 24 он допустил наезд на ребенка.

В результате ДТП девочка получил закрытый перелом основного фаланга 4 пальца левой стопы. После оказания медицинской помощи она была отпущена домой.

По словам пострадавшей, она шла по двору с подругами на занятия в музыкальную школу. Навстречу им с большой скоростью ехала машина, она задела девочку зеркалом заднего вида по левой щеке и наехала колесом на левую ногу. Затем водитель остановился, вышел, сделал замечание ребенку, сел обратно и уехал.

Напомним, 13 января на Вагонке водитель сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе, сделал ей замечание и уехал.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
дтпводительдевочкадворкарла либкнехтаНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы