В Нижнем Тагиле водитель наехал на девочку во дворе на Красном Камне и уехал

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает водителя, который скрылся с места ДТП на Красном Камне. При этом пострадал несовершеннолетний пешеход, сообщает пресс-служба ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Предварительно установлено, что 22 января около 17.00 неустановленный водитель ехал по двору на улице Карла Либкнехта. У дома № 24 он допустил наезд на ребенка. В результате ДТП девочка получил закрытый перелом основного фаланга 4 пальца левой стопы. После оказания медицинской помощи она была отпущена домой. По словам пострадавшей, она шла по двору с подругами на занятия в музыкальную школу. Навстречу им с большой скоростью ехала машина, она задела девочку зеркалом заднего вида по левой щеке и наехала колесом на левую ногу. Затем водитель остановился, вышел, сделал замечание ребенку, сел обратно и уехал. Напомним, 13 января на Вагонке водитель сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе, сделал ей замечание и уехал. В Нижнем Тагиле водитель сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся

