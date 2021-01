23 января в поселке Лая под Нижним Тагилом на улице Октябрьская сгорел трехквартирный частный жилой дом, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение на пульт диспетчеру поступило в 00.05, площадь пожара составила 200 квадратных метров. На тушение возгорания выехало четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Кроме того, огнеборцам помогала пожарная дружина поселка Лая. В 00.57 огонь был потушен, в 3.47 завершилась проливка и разбор сгоревших конструкций. Напомним, 22 января в Екатеринбурге из-за пожара в многоэтажном жилом доме было эвакуировано 52 человека. В Екатеринбурге из-за пожара были эвакуированы 52 человека и трое пострадали

