Вылетевший в «Кольцово» самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

В аэропорт Екатеринбурга вылетел самолет, взлетевший в Бишкеке. Из-за неисправности ему пришлось вернуться.

Инцидент произошел 23 января. Чартерный рейс «Уральских авиалиний» совершил посадку в аэропорту Бишкева, откуда он недавно вылетел и направился в Екатеринбург. Причиной происшествия называют возникшие технические неполадки. Из-за сработавшего датчика, который показал неисправность в работе вентилятора вентотсека авионики, самолету пришлось совершить аварийную посадку, передает «КП-Екатеринбург» сообщение пресс-службы аэропорта. Командир экипажа принял решение приземлиться. Отмечается, что пассажиров на борту судна не находилось, а приземление прошло успешно. Напомним, 23 января в аэропорте «Кольцово» был задержан рейс до Москвы. 55-летнему мужчине стало плохо после того, как он сел в самолет и ему сразу была оказана помощь. По состоянию здоровья мужчину пришлось снять с рейса. Стало плохо в самолете: в аэропорту Кольцово задержали рейс в Москву

